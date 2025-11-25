Cerrar X
Nuevo León

Aprueba Monterrey proyecto de presupuesto por $10,500 mdp

Además, el ayuntamiento municipal incluyó en su propuesta de Ley de Ingresos 2026 un límite de endeudamiento por $728.7 millones de pesos

  • 25
  • Noviembre
    2025

El Ayuntamiento de Monterrey incluyó en su propuesta de Ley de Ingresos 2026 un límite de endeudamiento por $728.7 millones de pesos.

Esta previsión, según aclaró el alcalde Adrián de la Garza, se presenta como una medida de responsabilidad financiera y servicio público exigida por la legislación vigente, aunque el financiamiento solo se solicitaría en caso de emergencia.

La iniciativa, que establece un Proyecto de Presupuesto de Ingresos para 2026 por un total de $10,521 millones de pesos, será enviada en breve al Congreso del Estado para su discusión y aprobación.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.38.36 PM.jpeg

El alcalde enfatizó que la propuesta cumple con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, las cuales obligan a prever la posibilidad de contratación de financiamiento para atender eventualidades.

“En los siete años de Administración que me ha tocado encabezar, siempre hemos pedido límite de endeudamiento y nunca hemos tenido la necesidad o nunca hemos necesitado utilizarlo; entonces en esta ocasión es exactamente igual, es el presupuesto de ingresos que se está presentando con una solicitud de límite de endeudamiento por responsabilidad financiera y de servicio público que tenemos”, aclaró el alcalde.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.38.50 PM.jpeg

De esta forma, la administración municipal busca asegurar que, en caso de presentarse una situación de emergencia imprevista, la ciudad cuente con el respaldo legal y financiero necesario para atenderla de manera oportuna, sin que esto implique una solicitud de endeudamiento inmediato.

El monto total del Presupuesto de Ingresos propuesto para el ejercicio fiscal 2026 asciende a $10,521 millones de pesos, y el dictamen final para su aprobación recaerá en las comisiones correspondientes del Congreso local.


