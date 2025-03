Aprueban en comisión tipificar el 'acecho' como un delito en NL

La comisión de seguridad en el Congreso local aprobó por unanimidad tipificar el ‘acecho’ como un delito, el cual se castigaría con hasta 4 años de prisión y multas superiores a los $50,000 pesos.

Esta iniciativa para tipificar este acto como delito fue presentada hace dos años por la ciudadana Valeria Macías, quien fue víctima de acecho por parte de un sujeto, junto a diputadas de bancadas del PRI, Movimiento Ciudadano y otras más.

“El acecho, a diferencia del acoso, no tiene que tener una connotación sexual, eso es lo más importante de entender y al final son todos los comportamientos de carácter reiterativo.

“Por ejemplo, si una persona te sigue todos los días, anteriormente eso no era un delito y eso nos expone demasiado y no nada más a las mujeres, sino a cualquier víctima, por eso creo que México necesita empezar a ser un país preventivo y no esperarse a que ya no se pueda hacer nada para reaccionar”, dijo la promovente de la iniciativa, Valeria Macías.

Por su parte, la diputada Lorena de la Garza del PRI, quien fue una de las legisladoras que apoyó a Valeria en esta iniciativa, celebró el avance que tuvo dentro de la comisión, ya que es importante que este tipo de conductas sean castigadas.

“La Fiscalía tenía que tener un instrumento legislativo que le diera los dientes para poder integrar una carpeta de investigación y que cierto tipo de conductas se pudieran encuadrar en la comisión de delito.

“Porque este delito representa retos muy importantes, por ejemplo, el cómo podrías tipificar como un delito que una persona esté constantemente parada en la vía pública, pues ya cuando le pones el ingrediente del acecho, una conducta reiterativa que provoca consecuencias psicológicas hacia la víctima con una conducta estilo predador, pues ahí ya se pudo encuadrar”, dijo Lorena de la Garza.

