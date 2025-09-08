Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_e3c060d612
Nuevo León

Aprueban en primer vuelta ley de Economía Circular

Nuevo León aprobó en primera vuelta una reforma para incluir una Ley de Economía Circular, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje de residuos

  • 08
  • Septiembre
    2025

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta una reforma para incluir una Ley de Economía Circular en la Constitución local para promover la reducción, reutilización y reciclaje de diferentes residuos y materiales.

Este dictamen ya había sido votado por la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada de Morena, Berenice Martínez, en donde se explica que se reforma el segundo párrafo del artículo 44 de la Constitución de Nuevo León.

“La propuesta que hoy se somete a nuestra consideración representa un paso para que Nuevo León supere el modelo lineal de producir, usar y desechar y adopte uno donde se reduzca el desperdicio. 

“Se reutilizan los materiales y se aprovechan los recursos al máximo este dictamen que eleva a rango constitucional, un compromiso con las generaciones futuras, no se trata únicamente de proteger el medio ambiente, sino de garantizar condiciones dignas de vida de salud pública, de innovación económica y de justicia intergeneracional, como lo señala el dictamen Insertar el modelo de economía circular en nuestra norma fundamental, implica pasar de una protección reactiva del entorno a una estrategia proactiva de gestión integral de los recursos naturales, y estos, sin duda fortalece la tutela del derecho humano a un medio ambiente sano”, dijo la diputada de Morena, Reyna Reyes en la discusión del dictamen.

También a favor se pronunció el diputado del PAN, Mauro Guerra, quien insistió en que esta reforma es necesaria para reducir el desperdicio de materiales en la entidad.

“El medio exige que creemos leyes que garanticen y que permitan que podamos mejorar nuestro medio ambiente, y esta reforma que se presenta a la Constitución, donde nos obliga a generar una ley de economía circular, va a ayudarnos a poder enfrentar una realidad que hoy las empresas tienen que adoptar: que se genere menos productos con materia prima nueva.

“Que se utilice la misma materia prima que se ha creado ya en otros productos, y al final el que pueda Nuevo León ser un referente a nivel nacional de cuidado al medio ambiente de mejores prácticas”, agregó Mauro Guerra del PAN.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aregh_071d3ba8d0
Samuel García anticipa 'segundo nearshoring' para Nuevo León
Whats_App_Image_2025_09_09_at_3_10_21_PM_cc6ef26729
Darían en 2026 a NL 6.4% más de recursos federales que este año
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_b50f3fe784
'Ya no cabemos'. 'Pato' Zambrano pide a foráneos ya no venir a NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_1_2361cbcf2d
Multan a Carter con $57,222 dólares por escupir a Prescott
aerh_279da28fa6
Inaugura Gobernador ALUMEXICO Summit & Expo 2025
EH_FOTO_VERTICAL_17_e7741c4b5c
Aseguran tractocamión con 63,000 litros de huachicol en Tabasco
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×