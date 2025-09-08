Aprueban en primer vuelta ley de Economía Circular

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta una reforma para incluir una Ley de Economía Circular en la Constitución local para promover la reducción, reutilización y reciclaje de diferentes residuos y materiales.

Este dictamen ya había sido votado por la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada de Morena, Berenice Martínez, en donde se explica que se reforma el segundo párrafo del artículo 44 de la Constitución de Nuevo León.

“La propuesta que hoy se somete a nuestra consideración representa un paso para que Nuevo León supere el modelo lineal de producir, usar y desechar y adopte uno donde se reduzca el desperdicio.

“Se reutilizan los materiales y se aprovechan los recursos al máximo este dictamen que eleva a rango constitucional, un compromiso con las generaciones futuras, no se trata únicamente de proteger el medio ambiente, sino de garantizar condiciones dignas de vida de salud pública, de innovación económica y de justicia intergeneracional, como lo señala el dictamen Insertar el modelo de economía circular en nuestra norma fundamental, implica pasar de una protección reactiva del entorno a una estrategia proactiva de gestión integral de los recursos naturales, y estos, sin duda fortalece la tutela del derecho humano a un medio ambiente sano”, dijo la diputada de Morena, Reyna Reyes en la discusión del dictamen.

También a favor se pronunció el diputado del PAN, Mauro Guerra, quien insistió en que esta reforma es necesaria para reducir el desperdicio de materiales en la entidad.

“El medio exige que creemos leyes que garanticen y que permitan que podamos mejorar nuestro medio ambiente, y esta reforma que se presenta a la Constitución, donde nos obliga a generar una ley de economía circular, va a ayudarnos a poder enfrentar una realidad que hoy las empresas tienen que adoptar: que se genere menos productos con materia prima nueva.

“Que se utilice la misma materia prima que se ha creado ya en otros productos, y al final el que pueda Nuevo León ser un referente a nivel nacional de cuidado al medio ambiente de mejores prácticas”, agregó Mauro Guerra del PAN.

