Aprueban reforma para endurecer sanciones por delitos ambientales

El Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma al Código Penal con el propósito de fortalecer las sanciones en materia de delitos ambientales.

La propuesta, fue presentada por el diputado local de Morena, Jesús Elizondo Salazar, busca castigar con mayor severidad a quienes reincidan en actos de contaminación.

“El estado enfrenta problemas críticos como la contaminación del aire en el área metropolitana de Monterrey, el manejo inadecuado de residuos peligrosos y el impacto a ecosistemas vulnerables”, dijo Jesús Elizondo, diputado de Morena.

La reforma contempla penas que van de uno a nueve años de prisión, así como multas que oscilan entre 30 y 150 cuotas, dependiendo de la gravedad del daño ocasionado al medio ambiente.

El legislador explicó que la falta de un marco normativo adecuado limita la capacidad de las autoridades para sancionar y prevenir este tipo de conductas, lo que afecta tanto al bienestar social como a la conservación de los recursos naturales.

“Sancionar delitos los ambientales debería ser una responsabilidad compartida, puesto que garantizar un medio ambiente sano es garantizar calidad de vida para los neoleoneses”, agregó Elizondo.

Los diputados coincidieron en la necesidad de reforzar el marco jurídico para asegurar sanciones justas y efectivas que contribuyan a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible de Nuevo León.

