'Arraigo fue para perjudicar a MC en campañas': Hinojosa

El candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Luis Hinojosa, aseguró que el arraigo domiciliario que le aplicaron tanto a él como a los otros 14 militantes del partido, fue para perjudicarlos en campaña.

Por los daños que se causaron en el Congreso del Estado, tanto Hinojosa, como otros aspirantes a diputaciones locales como Verónica Elizondo, Esaú Torres y Miguel Ángel Dávila, entre otros, fueron vinculados a proceso y se les dictó arraigo domiciliario, hasta que se llevara a cabo la audiencia, el próximo 3 de junio.

Ante esto, el partido los ayudó a interponer un amparo en contra de la medida cautelar, ya que, aquellos que competirían por un cargo en estas elecciones, no podrían hacer campaña, porque la fecha de la audiencia es un día después de las elecciones.

“Se vio donde estuvieron en mancuerna, la Fiscalía con el Poder Judicial con una intención, yo lo veo político, con la intención de dañarnos a nosotros, sé que esto apenas va empezando, pero de eso se trataba de podernos defender y tener acceso a la defensa y nos lo cortaron.

“Ahí nos damos cuenta de que estos lo que querían era no dejarnos hacer campaña, no dejarnos participar, porque la ciudadanía se ha dado cuenta, creo que vamos muy bien y eso es lo que no querían, que no llegáramos a participar en la campaña electoral”, dijo Hinojosa.

El pasado 3 de marzo se dio a conocer que a 14 simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano se les dictó arraigo domiciliario luego de ser vinculados a proceso por los daños que se causaron en el Congreso del Estado el 29 de noviembre durante la toma de protesta del Gobernador Interino, Luis Enrique Orozco.

En esa fecha, mientras estaba la sesión en el recinto, poco a poco las galerías se fueron llenando de personas, dejando a algunas fuera del lugar, por lo cual, estas personas comenzaron a empujar las puertas del vestíbulo del Congreso del Estado para lograr entrar y posteriormente, entraron al Pleno donde intentaron parar la toma de protesta.

En esta irrupción se dañaron algunas puertas del recinto, micrófonos y otros muebles pertenecientes al Poder Legislativo, por lo cual se levantó una denuncia para que iniciara la investigación en contra de quienes resultaran responsables.

La bancada local de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado celebró este miércoles el hecho de que se haya levantado el arraigo domiciliario, asegurando que este proceso no es más que con fines político – electorales.

Comentarios