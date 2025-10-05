Arranca 'Bosques escolares' para crear y reforestar áreas verdes

Con el objetivo de promover la conciencia y el compromiso ambiental del Gobierno de Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente reactivó el programa “Bosques Escolares”.

La secundaria técnica #108 “Julio Cortázar” del municipio de García fue el punto de partida para reanudar con las actividades de reforestación y creación de áreas verdes en las instituciones educativas.

Durante el evento, el titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, detalló que el programa se extenderá a otros municipios como Escobedo, Santa Catarina y la zona norponiente de Monterrey, por ser sectores que experimentan altas temperaturas.

"Hoy estamos reactivando este programa de Bosques Escolares enfocado en las escuelas de Nuevo León, donde no solo estamos plantando árboles, estamos sembrando conciencia. Convertir las escuelas en un pulmón verde es invertir en el futuro: en educación ambiental, en calidad del aire, mejorar la temperatura y, sobre todo, en el legado que merecen nuestras niñas, niños y jóvenes." detalló el secretario.

Alrededor de 15 árboles de especiaes nativas como anacua, ébano y anacahuita fueron plantados en la institución educativa con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia.

Lozano Caballero enfatizó la importancia de cuidar estas especies adaptadas a la zona, al solicitar que se atiendan de manera adecuada debido a que es una herencia segura para las futuras generaciones. Aclaró que estos árboles pueden durar hasta 100 años.

La jornada refrenda el compromiso por el gobierno estatal con la creación de espacios verdes a las escuelas, con mensajes de conservación y acciones concretas.

