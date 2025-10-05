Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T094751_189_bfd1d0b2ba
Nuevo León

Arranca 'Bosques escolares' para crear y reforestar áreas verdes

Estudiantes, padres de familia y personal docente estuvo presente en la plantación de 15 árboles adaptados a la zona para crear conciencia ambiental

  • 05
  • Octubre
    2025

Con el objetivo de promover la conciencia y el compromiso ambiental del Gobierno de Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente reactivó el programa “Bosques Escolares”.

La secundaria técnica #108 “Julio Cortázar” del municipio de García fue el punto de partida para reanudar con las actividades de reforestación y creación de áreas verdes en las instituciones educativas.

Durante el evento, el titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, detalló que el programa se extenderá a otros municipios como Escobedo, Santa Catarina y la zona norponiente de Monterrey, por ser sectores que experimentan altas temperaturas.

"Hoy estamos reactivando este programa de Bosques Escolares enfocado en las escuelas de Nuevo León, donde no solo estamos plantando árboles, estamos sembrando conciencia. Convertir las escuelas en un pulmón verde es invertir en el futuro: en educación ambiental, en calidad del aire, mejorar la temperatura y, sobre todo, en el legado que merecen nuestras niñas, niños y jóvenes." detalló el secretario.

Alrededor de 15 árboles de especiaes nativas como anacua, ébano y anacahuita fueron plantados en la institución educativa con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia.

Lozano Caballero enfatizó la importancia de cuidar estas especies adaptadas a la zona, al solicitar que se atiendan de manera adecuada debido a que es una herencia segura para las futuras generaciones. Aclaró que estos árboles pueden durar hasta 100 años.

La jornada refrenda el compromiso por el gobierno estatal con la creación de espacios verdes a las escuelas, con mensajes de conservación y acciones concretas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_322245793a
Escuela de Reynosa convierte espacio en ‘Jardines del Arte’
EH_CONTEXTO_2025_09_29_T143634_422_7bfa86d7d4
Avanzan estudios sobre contaminación en Laguna La Escondida
sheinbaum_ambientales_programas_d97431aada
México lidera inversión global en medio ambiente: Presidencia
publicidad

Últimas Noticias

extorsiones_91e463efe9
Fraudes telefónicos internacionales afectan a empresas en México
Whats_App_Image_2025_10_06_at_2_08_35_AM_5f7fa0f287
Vecinos exigen peritaje tras deslave que causó muerte de bebé
finanzas_empleo_3882f11a65
Menor demanda del exterior ‘pega’ a 40% de la industria de NL
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×