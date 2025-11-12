Cerrar X
Nuevo León

Arranca en Salinas Victoria el programa 'Escuadrón Recreativo'

  • 12
  • Noviembre
    2025

El programa “Escuadrón Recreativo” ha comenzado en Salinas Victoria, iniciativa impulsada por la Dirección de Deportes, la cual busca fomentar la actividad física, la convivencia y los valores entre la niñez de la localidad. 

El lanzamiento se realizó en la escuela “Ambrosio Humberto Guajardo y Morales”, donde los niños participaron en un rally y diversas dinámicas deportivas. La presidenta Garza enfatizó la importancia de crear espacios donde los niños aprendan jugando y crezcan felices y activos.

Durante el mismo estuvo presente la presidenta del DIF municipal, Nelly Garza, quien resaltó la importancia de este tipo de acciones.

“Con estos programas buscamos que nuestras niñas y niños tengan espacios donde aprendan jugando, donde crezcan felices, activos y con valores”, expresó la presidenta del DIF, Nelly A. Garza.

El director de Deportes, Israel Jiménez, también estuvo presente, reafirmando su compromiso de acercar el deporte a las escuelas.

El programa visitará diferentes instituciones educativas, llevando actividades deportivas y juegos cooperativos que promueven el trabajo en equipo y la sana diversión.

Con estas acciones, Salinas Victoria reafirma su compromiso con el bienestar y desarrollo integral de la niñez, impulsando hábitos saludables y fortaleciendo el tejido social a través del deporte.

 


