Arranca 'Escritorio callejero' en Santa Catarina

El legislador Waldo Fernández busca brindar acceso a los servicios de salud y legales para generar un espacio de diálogo con los ciudadanos

  • 15
  • Septiembre
    2025

El senador Waldo Fernández puso en marcha este sábado su proyecto “Escritorio Callejero” en el municipio de Santa Catarina.

Esta iniciativa tiene como objetivo de acercar de manera directa diversos servicios a la población. 

La primera jornada se realizó en el Salón Polivalente Residencial de Santa Catarina, donde ciudadanos se dieron cita para recibir atención.

El "Escritorio Callejero" busca brindar servicios de salud, apoyo en gestiones sociales y asesoría jurídica, además de generar un espacio de diálogo cercano con las y los ciudadanos.

Durante la jornada, Fernández conversó con los asistentes sobre los avances de su actividad legislativa y los ejes de la agenda que impulsará en el segundo año de trabajo parlamentario.

“El Escritorio Ciudadano es una respuesta a las solicitudes de la población. Queremos estar en las calles, escuchar de frente a las personas y atender sus necesidades de manera directa”, señaló Fernández.

Invitó a la ciudadanía a estar pendiente de sus redes sociales oficiales, donde se anunciarán las próximas ediciones del proyecto en distintos municipios del estado.


Comentarios

