Arranca Festival Santa Lucía con show de percusión asiática

Por primera vez en el continente y para inaugurar el escenario principal del Festival de Santa Lucía (FISL), llegará el arte de la percusión desde el vibrante corazón de Kuala Lumpur, Malasia, "Dialogue in Skin" de Hands Percussion.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre a las 8:00 de la noche en la Explanada de los Niños Héroes y no tendrá costo.

Hasta el 2 de noviembre de 2025, el FSIL ofrecerá diversos espectáculos, actividades y exposiciones para todo el público.

¿Quién es Hands Percussion?

Con tambores tradicionales, movimientos coreografiados y una energía que se siente en el pecho, este grupo crea un “diálogo” entre la piel del tambor y la piel del ejecutante. Su estilo combina ritmos ancestrales del sudeste asiático con una puesta en escena contemporánea, visualmente poderosa y emocionalmente vibrante.

