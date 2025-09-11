Arranca gobernador obras de construcción de inversión extranjera

Durante la ceremonia de inicio de construcción de la nueva planta de Steelform, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que Nuevo León vive un momento histórico en materia económica.

El mandatario estatal recordó que Nuevo León alcanzó una cifra récord en atracción de capital, gracias a la confianza brindada por las empresas globales y a la promoción en giras internacionales.

“Déjenme decirles que en materia de inversión extranjera ya son 90 billones de dólares que llevamos en cuatro años. Para que se den una idea, el sexenio anterior, el gobierno tuvo un récord de 9 billones de dólares. Hoy tenemos diez veces más, ese es el tamaño de Nuevo León, por eso somos un magneto", subrayó.

También reconoció la importancia estratégica del municipio de Pesquería, el cual, se ha convertido en polo industrial de empresas de clase mundial.

“Cada peso, cada dólar o cada euro que se invierte en Nuevo León se multiplica; aquí ofrecemos seguridad, educación, salud y la mejor calidad de vida para que cada empresa crezca junto con nuestra gente”, destacó.

García Sepúlveda recalcó que la llegada de Steelform a la entidad, refleja la confianza en Nuevo León como destino de inversión, y reafirmó el compromiso de su administración para acompañar a las empresas con estabilidad e infraestructura moderna.

En el evento se contaba con la presencia de funcionarios estatales y municipales, así como a directivos y trabajadores de la empresa.

Como acto simbólico, los asistentes tomaron una pala para marcar el arranque de la obra.

El Ejecutivo estatal felicitó a Steelform por la decisión de expandirse en Pesquería, para después asegurar que su llegada generará empleos bien pagados y reforzará la cadena automótriz.

