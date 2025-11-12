Cerrar X
Nuevo León

Arranca operativo de seguridad por el Buen Fin en Monterrey

Las autoridades municipales enfatizaron que se mantendrá la vigilancia en zonas comerciales y habitacionales, sin descuidar ninguna área de la ciudad

  • 12
  • Noviembre
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, junto a diferentes autoridades, dieron inicio al operativo de seguridad con motivo del Buen Fin, con el propósito de garantizar la seguridad de compradores, comerciantes y automovilistas durante esta temporada de alto flujo económico.

El dispositivo contará con la participación de 350 elementos de la Policía de Monterrey y de Protección Civil, quienes trabajarán en coordinación con corporaciones estatales y federales.

Las autoridades municipales enfatizaron que se mantendrá la vigilancia en zonas comerciales y habitacionales, sin descuidar ninguna área de la ciudad.

“Es un operativo importante que busca garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias y de las personas que van a estar haciendo sus compras”, dijo el mandatario municipal

El C4 Municipal realizará el monitoreo constante a través de las cámaras de videovigilancia, mientras que se instalarán dos módulos de atención ciudadana en los cruces de Juárez y Morelos, puntos de alta afluencia en el Centro de Monterrey.

Asimismo, se desplegarán operativos para agilizar la circulación en vialidades de mayor tráfico, con el llamado a la población a utilizar el transporte público y así evitar congestionamientos.

Por su parte, Héctor Villarreal, director de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Monterrey, destacó que se espera una derrama económica de 18 mil 500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 16% respecto al 2024.


