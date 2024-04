Arranca Poder Judicial encuentro para mejorar sistema de justicia

“Con menos formulismos, tecnicismos, simplificación, el justiciable no entiende, no entiende los procesos, no entiende las sentencias, que haya sentencias simplificadas que puedan ser accesibles para todas las personas que son juzgadas que además siempre prevalezcan el derecho fundamental de las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad”, comentó Graciela Buchanan.