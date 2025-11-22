Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_53_59ec7b40d2
Nuevo León

Arranca remodelación de Centro Integral de Cuidados en Guadalupe

Martha Herrera, en compañía del alcalde Héctor García, dio el banderazo para la rehabilitación de estos espacios para volverlos seguros para todos

  • 22
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Igualdad e Inclusión inició este sábado, las obras de rehabilitación del Centro Integral de Cuidados en Guadalupe, con el fin de brindar espacios seguros para todos los ciudadanos.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, destacó que las obras serán un espacio para impulsar la reconstrucción del tejido social. 

"Realmente le dieron al clavo a lo que significa el cuidado, y seguramente no nada más las personas de alrededor de esta comunidad lo van a aprovechar, seguramente más personas de Guadalupe van a venir, porque está hermosísimo y va a quedar más", indicó. 

Inician-obras-rehabilitacion-Guadalupe.jpg

En su mensaje, la secretaria señaló que las remodelaciones brindarán la adecuación necesaria para el desarrollo de las infancias y familias del municipio.

"Estoy muy contenta de estar aquí poniendo esta primera piedra de una obra que va a ser, de verdad, transformadora", agregó.

Inician-obras-rehabilitacion-Guadalupe.jpg

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades será el encargado del financiamiento de estas operaciones, con el fin de que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, así como a localidades con alto o muy alto grado de rezago social.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25326845654934_ccf4980c9b
Nieta de John Kennedy revela diagnóstico de cáncer terminal
OSO_NEGRO_d39aa31a2a
¿Qué debo hacer si veo un oso andando en mi colonia?
62dbeebc_f4dd_4ff8_80e9_21ccc20e3e95_6290dceb88
Cierran carril de Lázaro Cárdenas a Gómez Morín
publicidad

Últimas Noticias

b42db1ed6749e08cc43cb807b90408a81ebb8f05w_774eabc343
Verstappen gana en Las Vegas y aprieta la lucha por el título
Luztopia_251de20c3a
¡Ya se siente Navidad! Inaugura Samuel García Luztopía 2025
Jennifer_Hermoso_fe7f77143f
Afirma Jennifer Hermoso que Tigres es 'una fuerza imparable'
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×