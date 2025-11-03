Cerrar X
Nuevo León

Arranca San Pedro obras de remodelación de avenida Alfonso Reyes

El proyecto incluye banquetas amplias, cableado subterráneo, semáforos inteligentes y nuevo arbolado, buscando mejorar movilidad, seguridad e imagen urbana

  • 03
  • Noviembre
    2025

El municipio de San Pedro inició los trabajos del proyecto de regeneración urbana de la avenida Alfonso Reyes, una intervención que busca mejorar la movilidad, seguridad e imagen de la avenida Alfonso Reyes.

Este lunes el arranque de la obra fue encabezado por el alcalde, Mauricio Farah, acompañado por funcionarios municipales en el cruce de Alfonso Reyes y avenida Olimpiadas.

La primera etapa del proyecto comprende un tramo de 3.6 kilómetros, desde Olimpiadas hasta Jerónimo Treviño, y tendrá una duración estimada de 10 meses.

De acuerdo con la administración municipal, los trabajos incluirán la construcción de banquetas amplias para uso compartido entre peatones y ciclistas, la instalación de cableado subterráneo, la colocación de semáforos inteligentes, nueva señalización vial y la sustitución del arbolado existente por especies nativas.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 1.59.09 PM.jpeg

Las labores se llevarán a cabo de lunes a sábado, en horario de 8:00 a 20:00 horas, y los domingos de 8:00 a 13:00 horas; cuatro frentes de obra operarán de forma simultánea para avanzar en distintos puntos del corredor.

Durante la ejecución, el municipio aplicará medidas de gestión vial para mantener la circulación en ambos sentidos. 

El edil panista señaló que el objetivo de esta remodelación de la vía es dar una nueva imagen para los vecinos y que sea de utilidad para los peatones y reducir la contaminación visual que generaban los cables elevados.

“Todos estos trabajos que estamos haciendo son para evidentemente mejorar la zona, embellecerla, bajar los cables, arbolarla, hacer las banquetas más amplias, incluso también los carriles un poco más anchos, y que es una obra que sin duda va a tener muchísimos frutos hacia la comunidad”, indicó Farah.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 1.59.10 PM.jpeg

El secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro, Gabriel Todd, explicó que la intervención contempla un diseño de “banqueta plurifuncional” que busca integrar distintos modos de desplazamiento no motorizado, dentro de un modelo de espacio público de escala humana.

“Esta es una ampliación de banqueta plurifuncional, y sí se cumple con las normas mínimas requeridas, por supuesto que sí; sin embargo, es importante que lo veamos como un eje, como un microparque lineal de escala humana plurifuncional, donde caben peatones, donde cabe el ciclismo urbano, laboral, recreativo”, dijo Todd.

Ante la afectación que se podría generar por las obras, el secretario general, Luis Susarrey, informó que se habilitará un carril de contraflujo en el sentido hacia el poniente y que elementos de la Policía Vial y agentes de tránsito estarán presentes para orientar a los automovilistas y atender cualquier incidente.


