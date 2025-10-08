Arranca sexto desfogue controlado en presa La Boca

Minutos después de las 10:00 horas de este miércoles inició el sexto desfogue controlado de la Presa La Boca, ubicada en Santiago, NL.

Antes del desfogue, la presa La Boca registraba un almacenamiento del 108.08% de su capacidad y, como medida preventiva, se llevó a cabo un desfogue controlado de 29 m³/s.

Aunque la autoridad subrayó que este procedimiento no representa riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo.

Protección Civil de Cadereyta señaló que debido a la apertura de la compuerta 1 de la presa se prevén fuertes corrientes a partir de las 12:30 horas por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones en las siguientes zonas: La Cieneguitas, El Durazno, San Rafael, Ejido El Castillo, Ejido San Bartolo, Santa Efigenia, Chihuahua, Ejido Salitrillo y Hacienda Villavieja.

Se recomienda no cruzar ríos ni zonas inundables, mantener a los niños resguardados y bajo supervisión, y evitar acudir a zonas de riesgo.

En caso de emergencia, llamar a Protección Civil al 828-284-2525 o al 911.

