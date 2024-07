Arropan a más de 1 millón de regios con 'Cuidar tu Salud'

Más de 1 millón de regiomontanos se han beneficiado con el programa “Cuidar tu Salud” pues obtienen desde consultas hasta medicamentos de forma gratuita.

Tal es el caso de la señora Victoria Ruiz quien sufre de diferentes padecimientos de control de niveles de glucosa y colesterol y las consultas con un médico particular no las podía seguir costeando.

“Traté de consultar con un médico particular, simplemente las consultas me salían en más de $1,500 pesos… (en el Centro de Salud) ni me cobraron, me mandaron al Metropolitano, me hicieron todo tipo de estudios y me dieron tratamiento. Lo único que les puedo decir es que salí muy bien, y así puedo seguir hablando de varios beneficios que he recibido”, dijo Ruiz.

El programa Cuidar tu salud brinda servicios de consulta general y de especialidades en 400 centros de Salud, 12 hospitales y unidades médicas especializadas.

En el cual se incluye servicio general médico, sin embargo, también cuenta con una cobertura universal para niños, niñas y adolescentes con cáncer, cobertura universal contra el cáncer de mama y otros servicios.

“A todos los vecinos y a todas las personas que encuentro y tienen problemas, les digo que se vayan al centro de salud, más que cualquier otro lugar… van a tener mejor atención en el Centro de Salud”, agregó la señora Victoria.

Para acceder a los beneficios se tiene que tramitar la tarjeta “Cuidar tu Salud” se puede acudir al segundo piso del Pabellón Ciudadano en donde hay un módulo de registro permanente y se solicita un comprobante de domicilio, el INE y CURP.

