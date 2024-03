Asegura el Verde que salida del PT no afecta a la coalición

El dirigente estatal del Partido Verde, Edgar Salvatierra, aseguró que la salida del Partido del Trabajo (PT) de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en Nuevo León, no afecta y seguirán adelante en las campañas.

El 29 de febrero, el PT decidió salir de la alianza con Morena y el Partido Verde, ya que denunciaron que el reparto de las candidaturas no estaba siendo justo.

Salvatierra puntualizó que todos los partidos tienen sus intereses propios, por lo cual se hacen mesas de negociación y si no se llega a un acuerdo, las fuerzas políticas pueden salirse sin ningún problema.

“No nos afecta en nada, para eso son las mesas de negociación entre los tres partidos, para nosotros también llegó un momento en donde veíamos si jugábamos separados, juntos, en menos o más, tienes que hacer un análisis de todas las fuerzas políticas en cada estado, porque en todos son diferentes, en base a eso los partidos nos sentamos y negociamos".

“En este caso, el Partido del Trabajo no estuvo de acuerdo, no concordaron en ir en cierto número de municipios que era lo que nosotros creíamos que era más convenientes en el entorno político actual, pero decidieron irse solos”, dijo Salva Tierra.

Asael Sepúlveda del Partido del Trabajo en entrevista con El Horizonte, aseguró que en lo local irán solos y ya están preparando quiénes serán sus candidatos, tanto a alcaldías como en las diputaciones locales.

“Vemos al PT muy bien (en estas elecciones), te recordaría que en el 2018 cuando fuimos en coalición en 50 de 51 municipios y en 25 de 26 distritos locales y se ganaron cuatro alcaldías como coalición y las cuatro eran las propuestas PT, que fueron Vallecillo, Zuazua y General Zaragoza".

“Sí tenemos muy buenas perspectivas, muy buenas expectativas de que nos va a ir bien las elecciones locales”, puntualizó.

Asegura Verde que 'El Bronco' no está con ellos

Al ser cuestionado sobre una posible candidatura del exgobernador Jaime rodríguez Calderón, “El Bronco”, como diputado local plurinominal, el dirigente estatal del Partido Verde, Edgar Salvatierra, dijo que era falso.

“Hay muchos chismes, no nada más del exgobernador, sino de muchos personajes, pero no, te lo digo, no va a participar con nosotros; si bien, en el Partido Verde nos llevamos bien con todos los exfuncionarios y todos los partidos, estamos abiertos siempre a la ciudadanía, haya pertenecido a otro partido o no”, dijo Salvatierra.

