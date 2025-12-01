Cerrar X
8198f773_3d4c_4611_bb88_4098012bb552_37bb7d4276
Nuevo León

Asegura FGR 30 mil litros de hidrocarburo en Escobedo

El operativo lo llevó a cabo personal de PEMEX al detectar una toma clandestina conectada a un túnel que conducía directamente a una propiedad privada cercana

  • 01
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de la República aseguró 30 mil litros de hidrocarburo e inhabilitó una toma clandestina tras ejecutar un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León, el operativo se llevó a cabo luego de que personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) detectara una toma clandestina conectada a un túnel que conducía directamente a una propiedad privada cercana.

En el sitio ubicado a la altura en la Cadereyta–Satélite, las autoridades aseguraron una manguera conectada a la toma ilegal, dos extractores, una manguera de alta presión y un vehículo tipo semirremolque que contenía un tanque metálico cargado con el hidrocarburo.

El equipo de PEMEX procedió a deshabilitar la conexión clandestina, mientras que todo lo asegurado —incluido el inmueble— quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y ejercer acción penal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

uil_f585c4d02d
Senado avala lista de 10 aspirantes para la FGR
decomiso_pesqueria_polvora_827ceace97
Decomisan en Pesquería 19 kilos de pirotecnia clandestina
nacional_ernestina_godoy_y_cesar_oliveros_aparicio_6f23a539a1
Reacomodo en la Fiscalía General con cercanos a Harfuch
publicidad

Últimas Noticias

inter_ice_la_ce383a2d33
Arrestan a hombre que lanzó molotov al edificio del ICE en LA
Whats_App_Image_2025_12_02_at_10_21_17_PM_7321eb8cd4
Govea Orozco rinde protesta como nuevo fiscal estatal
Lupita_Jones_84fb9b4287
Afirma Lupita Jones que Miss Universo 'perdió el rumbo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×