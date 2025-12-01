Asegura FGR 30 mil litros de hidrocarburo en Escobedo

La Fiscalía General de la República aseguró 30 mil litros de hidrocarburo e inhabilitó una toma clandestina tras ejecutar un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León, el operativo se llevó a cabo luego de que personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) detectara una toma clandestina conectada a un túnel que conducía directamente a una propiedad privada cercana.

En el sitio ubicado a la altura en la Cadereyta–Satélite, las autoridades aseguraron una manguera conectada a la toma ilegal, dos extractores, una manguera de alta presión y un vehículo tipo semirremolque que contenía un tanque metálico cargado con el hidrocarburo.

El equipo de PEMEX procedió a deshabilitar la conexión clandestina, mientras que todo lo asegurado —incluido el inmueble— quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y ejercer acción penal.

