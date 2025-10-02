Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T151703_017_4cd728b3a7
Nuevo León

Asegura FGR más de 220 kilos de droga en General Bravo

Tras recibir una denuncia, elementos de seguridad detuvieron a una persona que transportaba sustancias ilícitas sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa

  • 02
  • Octubre
    2025

Elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León, aseguraron más de 220 kilogramos de marihuana y detuvieron a un presunto responsable en el municipio de General Bravo.

La acción fue resultado de una denuncia recibida el pasado 29 de septiembre, en la que se proporcionaban datos precisos sobre una persona que presuntamente transportaba droga en un vehículo sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa.

3089b969-1693-4213-8236-cd1c3a5abfa9.jpg

En dicha vía, se detuvo a un individuo identificado como Némesis “N”, quien circulaba en una camioneta con placas del estado de Nuevo León.

Durante la revisión al vehículo, los elementos federales localizaron 223 paquetes de marihuana, con un peso total de 228 kilos 570 gramos.

b1e0d851-4485-4331-890e-3596b242ebd1.jpg

El detenido, junto con la droga y el vehículo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien ya integra la carpeta de investigación correspondiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

exposion_cartel_santa_lucia_9dc3ea5068
Inauguran Festival Santa Lucía con exposición 'A la hora del té'
EH_DOS_FOTOS_70_c885bcca84
Cae 'Terry', presunto miembro del crimen organizado en CDMX
nacional_vicealmirante_de_marina_manuel_roberto_farias_ced33dcb28
Niegan suspensión a contralmirante Farías por 'huachicol fiscal'
publicidad

Últimas Noticias

exposion_cartel_santa_lucia_9dc3ea5068
Inauguran Festival Santa Lucía con exposición 'A la hora del té'
La_Pastora_clausura_02_449ecd78ea
Impone Profepa clausura total temporal a Zoológico La Pastora
miguel_flores_nl_ebeec69970
Destaca Miguel Flores reducción del 73% de homicidios en NL
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×