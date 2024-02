Asegura Mauricio Fernández que no improvisará en San Pedro

“Algo que a mí me gusta mucho son los planes de largo plazo, en dónde está San Pedro, y no creas que ya le faltan tantas hectáreas por desarrollarse o construirse, bueno ¿qué le falta al municipio? Y tienes que pensar que no es una alcaldía, faltan como 20 proyectos para San Pedro y no lo puedes hacer todos en una administración, debe haber un proyecto de irse restituyendo"

“El pavimento, hay un deterioro anual, pues tienes que meterle una lana a ese tema, seguridad, pues no es gratis, o sea te cuesta un dineral tener un buen proyecto de seguridad”

Mauricio Fernández