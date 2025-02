Asegura PAN seguir abiertos para dialogar deuda del Estado

La bancada del PAN aseguró que no han cerrado la puerta para dialogar sobre la deuda y que lo hablarían con el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Flores, para acordar un diálogo también con el gobernador Samuel García.

Luego de que el Mandatario Estatal dijera que, a pesar de que reforzaran los trabajos en las Líneas del Metro, estas no quedarían para antes del Mundial 2026, como se había anunciado, e incluso que pedirán ayuda de la Iniciativa Privada para poder continuar con las obras.

Ante esto, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que aunque él solo no puede tomar la decisión de aprobar o no la deuda que solicita el gobernador, sí están abiertos a dialogarlo con el coordinador de MC y así no dejar las obras tiradas.

“El problema es la falta de liquidez y eso ellos lo están considerando a través de un endeudamiento. No quisiera abrir una puerta, porque creo que no soy capaz de abrirla, porque tengo que dialogarlo con los compañeros diputados.

“Pero sí creo que es un tema importante el tampoco dejar las obras tiradas, porque al final nos perjudican a todos y no benefician a nadie y es un dinero (el que ya se invirtió) que se puede quedar desperdiciado y que puede hacer daño a nuestras finanzas estatales, porque al final el Estado es de todos, aquí vivimos todos y lo que todos buscamos es que a Nuevo León le vaya bien.

“(La deuda) es un tema que tendríamos que platicar con el coordinador (de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores), porque el gobernador dice que está buscando iniciativa privada; eso va a ser más caro”, dijo De la Fuente.

