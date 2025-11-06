Cerrar X
Asegura Samuel García que NL y Jalisco son referentes nacionales

Samuel García asistió al Primer Informe de Gobierno de su homólogo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacando la competencia amistosa entre ambos

  • 06
  • Noviembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García asistió este jueves al Primer Informe de Gobierno de su homólogo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y destacó la competencia amistosa entre ambos estados, asegurando que ambos se han consolidado como referentes nacionales en diversas áreas.

Tras el evento, celebrado en el Museo Cabañas en Guadalajara, felicitó a Lemus y a su Gabinete por su desempeño.

“Muy buen gobierno, yo lo felicito por su primer año y que Jalisco y Nuevo León sean referentes nacionales; es la mejor competencia que tenemos. Contentos del Primer Informe de mi compadre (Pablo) Lemus, muy emotivo, muy echado para adelante”, señaló el mandatario neolonés.

El mandatario regio subrayó que ambos estados comparten logros significativos, especialmente al haber mantenido sus sistemas de salud estatales y al ofrecer cobertura universal de salud, incluyendo el tratamiento de todos los cánceres para niñas y niños.

Lo que más le gustó del informe de Lemus fue el enfoque en seguridad y el tema de inversión.

Ambos estados son líderes en la atracción de capital extranjero por el fenómeno del nearshoring. 

También destacó que Nuevo León ocupa el primer lugar entre los estados fronterizos y Jalisco se ubica en el primer lugar entre los no fronterizos en este rubro.

Esta colaboración binacional se fortalecerá, según el gobernador, durante el Mundial de Futbol de 2026 y eventos como el juego de repechaje que se celebrará en Nuevo León en marzo.

Por su parte, el gobernador Lemus agradeció la presencia de García, a quien describió como un "gran colega."

En su informe, Lemus Navarro resaltó el "estilo Jalisco" de gobernar: un enfoque cercano, orientado a resultados, que trabaja con humildad y sin generar conflictos. 

García aprovechó la ocasión para invitar a los jaliscienses a presenciar su Cuarto Informe de Gobierno en Nuevo León este domingo, para que conozcan los logros de su estado.


