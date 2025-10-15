Aseguran camioneta con armas y droga en García

En calles de una colonia privada, la policía del municipio de García aseguró una camioneta con armas y droga.

El vehículo fue localizado tras el reporte hecho por vecinos de la colonia Paraje San José. Se estableció que la camioneta es en color blanco y estaba estacionada sobre la calle Beta en su cruce con Cardenal.

Las investigaciones revelaron que en el interior de la camioneta se localizaron armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto y un paquete, lo que parece ser droga.

Sin embargo, las autoridades municipales no han dado a conocer si durante el despliegue de efectivos se realizaron detenciones en ese sector.

La zona permanecía bajo el resguardo de la policía en espera del arribo del personal de Servicios Periciales.

