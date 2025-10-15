Cerrar X
EH_UNA_FOTO_59eaca9edf
Nuevo León

Aseguran camioneta con armas y droga en García

La policía de García aseguró una camioneta con armas y droga en una colonia privada tras el reporte de vecinos. En el interior se localizó un fusil de asalto

  • 15
  • Octubre
    2025

En calles de una colonia privada, la policía del municipio de García aseguró una camioneta con armas y droga.

El vehículo fue localizado tras el reporte hecho por vecinos de la colonia Paraje San José. Se estableció que la camioneta es en color blanco y estaba estacionada sobre la calle Beta en su cruce con Cardenal.

Las investigaciones revelaron que en el interior de la camioneta se localizaron armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto y un paquete, lo que parece ser droga.

Sin embargo, las autoridades municipales no han dado a conocer si durante el despliegue de efectivos se realizaron detenciones en ese sector.

La zona permanecía bajo el resguardo de la policía en espera del arribo del personal de Servicios Periciales.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_16_at_1_16_24_AM_70dd9cbb16
Alimentarse bien: una gran experiencia sensorial completa
nl_huajuco_588408aa2b
Urgen red pluvial para evitar 'caos hidrológico' en el Huajuco
Whats_App_Image_2025_10_16_at_1_13_35_AM_b7b8502688
Desechan impugnación de paridad de género para gubernatura en NL
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_exfuncionarios_cabeza_de_vaca_1c8f620176
Vinculan a exfuncionarios por desvío de más de $181 mdp
finanzas_aguacate_3696d4baf4
Los alimentos de México ‘se comen al mundo’ en exportaciones
Whats_App_Image_2025_10_15_at_5_39_57_PM_7e2245b4da
Investigan presunto caso de maltrato animal en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
publicidad
×