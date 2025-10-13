Aseguran más de 250,000 litros de huachicol en NL

Fuerzas federales asestaron un fuerte golpe al huachicol al asegurar un total de 418 mil 339 litros de combustible robado y detener a siete personas en una serie de operativos realizados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones conjuntas permitieron el decomiso de los miles de litros de combustible, además de varios tractocamiones y tanques de almacenamiento utilizados para el ilícito.

En Nuevo León, en el municipio de El Carmen, lograron asegurar más de 250,000 litros de huachicol.

Tras un cateo en un inmueble, se logró la detención de cinco personas y se aseguraron 115 mil 500 litros de diésel, 147 mil 839 litros de hidrocarburo y 14 mil litros de ácido sulfúrico. Adicionalmente, se decomisaron un tractocamión, 20 contenedores, cuatro tanques de almacenamiento y seis bombas centrífugas.

En Jaumave, Tamaulipas, los elementos del Ejército, en revisiones aleatorias sobre la carretera Victoria-Tula, detuvieron al conductor de un tractocamión de doble remolque que transportaba 70 mil litros de gasolina sin poder acreditar su origen lícito.

En San Luis Potosí, en la carretera Tula-San Antonio, los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturaron a dos personas que trasladaban 55 mil litros de hidrocarburo en un autotanque, sin contar con la documentación legal de procedencia.

Y en Villagrán, Guanajuato, los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Guardia Nacional, catearon un inmueble donde aseguraron 30 mil litros de hidrocarburo.

Todo el material decomisado y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para la integración de las carpetas de investigación por delitos relacionados con el robo de combustible.

Comentarios