Nuevo León

Aseguran media tonelada de droga y arsenal en cateo en Apodaca

El operativo inició la tarde del jueves, luego de que se recibiera un reporte sobre la presencia de hombres armados en la colonia Prados de la Cieneguita

Un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en un domicilio de la colonia Prados de la Ciéneguita, en Apodaca, permitió el aseguramiento de media tonelada de droga, además de varias armas de fuego y motocicletas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

El operativo inició la tarde del jueves, luego de que se recibiera un reporte sobre la presencia de hombres armados en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Mongolia y Marruecos. Agentes ministeriales desplegaron un dispositivo de vigilancia en la zona y, tras gestionar la orden judicial, el cateo fue ejecutado alrededor de la 01:00 horas de este viernes.

Durante la revisión, en la que participaron binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, se localizaron aproximadamente 500 kilos de droga distribuidos en diversos empaques, así como cuatro armas largas y una corta. Además, fueron aseguradas 10 motocicletas, una de ellas con reporte de robo, que de acuerdo con las investigaciones preliminares estarían relacionadas con una red de distribución de estupefacientes.

En el lugar no se reportaron personas detenidas, aunque la autoridad estatal mantiene abiertas varias líneas de investigación para dar con los responsables.

La vivienda quedó asegurada por la Fiscalía de Nuevo León, que continuará con el procesamiento de las evidencias y el análisis pericial del material decomisado, mientras que las armas y la droga serán puestas a disposición de la autoridad competente.


