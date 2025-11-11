Cerrar X
Nuevo León

Aseguran posible marihuana en paquetes en Aeropuerto de Monterrey

La Guardia Nacional (GN) aseguró dos paquetes con hierba seca, presumiblemente marihuana, en una empresa de mensajería del Aeropuerto Internacional de Monterrey

Dos paquetes que contenían hierba seca con las características de la marihuana fueron asegurados por la Guardia Nacional durante una inspección en una empresa de mensajería ubicada dentro del Aeropuerto Internacional de Monterrey. 

El hallazgo ocurrió cuando un binomio canino de la Guardia Nacional alertó a los agentes sobre la presencia de sustancias sospechosas dentro de dos cajas que habían sido enviadas desde Morelia, Michoacán, y que tenían como destino la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Tras revisar el contenido, los elementos confirmaron que los paquetes contenían hierba verde y seca, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes para continuar con las investigaciones correspondientes. 

Se indicó que las diligencias permitirán determinar el peso exacto y las condiciones en las que se realizó el envío, así como identificar a las personas involucradas en el traslado del posible enervante. 

El aseguramiento forma parte de los operativos de revisión que se mantienen en el aeropuerto para detectar envíos con mercancía ilegal y prevenir el uso de empresas de paquetería en el traslado de drogas. 


