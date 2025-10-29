Aseguran que metro será seguro y que no metan miedo a ciudadanos

El Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal aseguró que la obra de las nuevas líneas del metro están bien y será seguro y pidió a los diputados dejar de meterle miedo a los ciudadanos sobre este monorriel.

Durante la segunda glosa del cuarto informe de gobierno en el Congreso del Estado, los diputados cuestionaron sobre las irregularidades que se han denunciado en la construcción de la linea 4 y 6 del metro, a lo cual, Hernán Villarreal aseguró que todo está correcto y se tienen los permisos necesarios para seguir con la construcción.

“Nosotros estamos seguros porque tenemos las certificaciones y todo lo que se pone a consideración de del público, de los usuarios va a tener esa seguridad, no decimos que no vaya a haber que corregir cosas ni que hacer obras inducidas, pero toda obra que atraviesa toda la ciudad pues atraviesa pluviales, redes de agua, drenaje, de electricidad.

“Claro que va a tener que haber obras inducidas y claro que vamos a tener que solucionar los problemas, pero siempre con seguridad y con la certificación internacional, no le metan miedo a los usuarios este es el metro más seguro jamás construido, por favor sean serios”, dijo el Secretario de Movilidad.

Agregó que se están tomando todas las medidas para evitar afectaciones y colapsos a futuro.

Restructuración de transporte va en 52%

El encargado de despacho del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas informó que la restructuración del transporte se encuentra en un 52% y que actualmente hay un total de 2,863 unidades de camiones nuevos funcionando en diferentes rutas.

Ante la confusión de cuántas unidades nuevas han llegado al esto, Vargas indicó que el plan es que al final de la administración haya 4,000 unidades en las calles, de las cuales 2,863 son nuevas, mientras que otras 537 rutas que ya estaban en funcionamiento y que no son modelos antiguos se unieron a esta restructuración.

“El objetivo es tener 4,000 autobuses disponibles en el área metropolitana de modelo reciente y dentro de especificación y para aclarar las cifras, en el Instituto de Movilidad tiene contratados 3,063 autobuses, el sistema de transporte colectivo Metrorrey tiene contratados 403 y los transportistas contribuyen con 537 autobuses que son de modelos reciente y se encuentran dentro de especificación, en total son los 4,000”, explicó.

Sin embargo, de los 3,063 camiones nuevos, aún faltan de llegar 600, lo cuales se han dicho estarán en el estado antes de que termine este 2025.

“Si es conveniente aclarar que lo de los 3,063 que tiene el Instituto contratados están en proceso de arribo 600, una vez que llegan los autobuses tenemos una labor de trabajo con los transportistas y con los conductores para capacitarlos en el mantenimiento nuevas unidades, también en la operación de las nuevas unidades y entonces si ponerlos en servicio en rutas que estén reestructuradas”, agregó Abraham Vargas.

