Nuevo León

Aseguran que operativos de Seguridad dan resultados

Al dar a conocer los resultados semanales, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla,  informó que el Operativo Muralla se activó tres veces

  • 12
  • Septiembre
    2025

Las autoridades reunidas en la Mesa de  Construcción de Paz de Nuevo León  aseguraron que los delitos siguen a la baja, como resultado de la coordinación al implementar el Operativo Muralla y las acciones del Grupo de Coordinación Metropolitana. 

Tras la reunión de este viernes en Palacio de Gobierno, afirmaron que los delitos siguen a la baja. El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, dijo que hay tranquilidad, como resultado de la disminución en los delitos. 

"Siguen las buenas noticias, siguen los números a la baja en materia de seguridad.  Agradecer a la Mesa por toda la coordinación y colaboración que se está teniendo”, declaró.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 7.09.32 PM.jpeg

Al dar a conocer los resultados semanales, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla,  informó que el Operativo Muralla se activó en tres ocasiones, se detuvo  a 11 personas, se aseguraron dos vehículos y 10 armas de fuego. 

Y en cuanto al Grupo de Coordinación Metropolitana, que se despliega en la zona conurbada, se informó la captura de 20 personas relacionadas con delitos de alto impacto: ocho en Guadalupe,  seis en Monterrey, dos en Juárez, dos  en Pesquería,  uno en García, y uno  en El Carmen.

Destacó que, gracias a la coordinación, el pasado miércoles  fue detenida en García una persona por la posesión de sustancias prohibidas, que tenía orden de aprehensión por homicidio calificado.


