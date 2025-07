Astrónomo, músico y hasta torero: el Cri Cri que conoció su hijo

Todo el mundo pregunta mucho eso, pero pero hay una leyenda urbana respecto a ese que no no es cierta, no, esa no existió. Ajá ¿Pero saben qué pasa? Es que nadie tuvo en cuenta que durante los primeros años del cine, tanto en el cine mudo, como los primeros años del cine sonoro, había una barbaridad de películas de vaqueros.

Claro. Entonces resulta que era muy muy normal hablar de un personaje que que podía ser así y se fijen los ratoncitos, tienen las orejas grandes como si fueran de aláncha, ¿no? Este y cumple con los requisitos las características como para Ah, pues tiene los pies grandecitos, está aguelito, un ratón blanco, pues es como griñito, ¿no? Y de ahí vino, de ahí se vino la idea. Fue muy sencillo, pero este no no no fue otra cosa. No hay otra implicación.