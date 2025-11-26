Cerrar X
IMG_3315_5017fde190
Nuevo León

Ataque armado en centro de Monterrey deja a una persona lesionada

Autoridades se movilizaron tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en pleno centro de la ciudad de Monterrey

  • 26
  • Noviembre
    2025

Autoridades se movilizaron tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en pleno centro de la ciudad de Monterrey.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Benito Juárez y 15 de Mayo.

Al lugar acudieron paramédicos de la cruz roja y elementos de protección civil de Monterrey para valorar a un hombre que presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y otra en una de las piernas.

El lesionado fue descrito como un hombre de aproximadamente 27 años, de complexión delgada, tez morena, con tatuajes en el tórax, entre ellos una calavera, y vestía pantalón de vestir negro y calzado negro y fue trasladado al hospital universitario.

IMG_3313.jpeg

En el sitio se encontraban policías de Monterrey y agentes ministeriales realizando las labores correspondientes.

De inmediato se desplegó un operativo que se extendió hasta las calles Reforma y Bernardo Reyes, donde se detuvo a una persona; sin embargo, se descartó que estuviera relacionada con el ataque.

Las autoridades continúan realizando las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

Durante la movilización, tránsito de Monterrey apoyó en la agilización de la vialidad, ya que uno de los carriles fue cerrado de manera parcial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_9_44_46_PM_a06e46d113
Realizan operativo contra comercio informal  en la Macroplaza
EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T152830_384_ca593c9812
Incineran 1,450 kilos de cocaína en República Dominicana
robo_bicicleta_pesqueria1_d830f56efc
Captan robo de bicicleta en vivienda de Pesquería
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_26_at_2_23_19_PM_68dc89c4c3
Estas son las ciudades más bellas según las matemáticas
Whats_App_Image_2025_11_27_at_10_25_27_PM_28be301c00
Juan Ramón de la Fuente pide licencia temporal en SRE
AP_25332123354073_4cc3675e75
Dallas superan 31-28 a Kansas en Día de Acción de Gracias
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×