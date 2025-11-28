Cerrar X
Aumenta 23% ingreso promedio de las familias neolonesas en 2025

De acuerdo con las autoridades, la cifra contemplada al estudio corresponde a un núcleo familiar de cuatro integrantes económicamente activas por mes

El Gobierno del Estado aseguró que, de 2021 a 2025, el ingreso promedio de los hogares neoloneses registró un incremento del 23 por ciento, al pasar de 95 mil a 117 mil pesos por trimestre.

El dato fue dado a conocer por el secretario del Trabajo, Federico Rojas, durante el Nuevo León Informa realizado esta mañana en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con el funcionario, la cifra corresponde al promedio de ingreso por familia integrada por cuatro personas económicamente activas.

Rojas añadió que, traducido a ingresos mensuales, cada hogar obtiene casi 40 mil pesos, lo que posiciona a Nuevo León como el estado con el primer lugar a nivel nacional en este indicador económico.


