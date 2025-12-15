Aumenta Guadalupe coordinación con EUA para seguridad del Mundial

Con miras a reforzar la seguridad durante el Mundial 2026, el municipio de Guadalupe sostuvo una reunión estratégica con las agencias estadounidenses Homeland Security y el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), enfocadas en la prevención de amenazas y posibles actos de espionaje.

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad, Alfredo Fabela Pacheco, presentó las capacidades operativas del municipio, destacando las áreas de inteligencia, análisis criminal y el funcionamiento del C4.

Se revisaron los sistemas de videovigilancia, lectores de placas y análisis de comportamiento, con especial atención en el perímetro del Estadio BBVA, sede de partidos mundialistas y de repechaje.

Además, se expusieron los esquemas de vigilancia aérea mediante drones tácticos para el monitoreo de perímetros estratégicos y la detección de actividades relacionadas con delitos de alto impacto.

La reunión permitió establecer mecanismos de coordinación, como parte del blindaje de seguridad para el evento internacional.

