Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_15_at_3_52_31_PM_fe2ef78736
Nuevo León

Aumenta Guadalupe coordinación con EUA para seguridad del Mundial

El municipio sostuvo una reunión estratégica con las agencias estadounidenses enfocadas en la prevención de amenazas y posibles actos de espionaje

  • 15
  • Diciembre
    2025

Con miras a reforzar la seguridad durante el Mundial 2026, el municipio de Guadalupe sostuvo una reunión estratégica con las agencias estadounidenses Homeland Security y el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), enfocadas en la prevención de amenazas y posibles actos de espionaje.

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad, Alfredo Fabela Pacheco, presentó las capacidades operativas del municipio, destacando las áreas de inteligencia, análisis criminal y el funcionamiento del C4.

Se revisaron los sistemas de videovigilancia, lectores de placas y análisis de comportamiento, con especial atención en el perímetro del Estadio BBVA, sede de partidos mundialistas y de repechaje.

Además, se expusieron los esquemas de vigilancia aérea mediante drones tácticos para el monitoreo de perímetros estratégicos y la detección de actividades relacionadas con delitos de alto impacto.

La reunión permitió establecer mecanismos de coordinación, como parte del blindaje de seguridad para el evento internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_8_41_41_PM_2_4f446d47db
Alcaldes de Coahuila refuerzan prohibición de venta de pirotecnia
Whats_App_Image_2025_12_16_at_7_32_41_PM_233828fbf7
Incrementan incendios al sur del estado en temporada decembrina
AP_25350089243558_cd3b8e1ca9
Trump amplía veto migratorio a más de 30 países
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×