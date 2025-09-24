Cerrar X
Nuevo León

Aumentan casos de sarampión en estados vecinos

Las autoridades de Nuevo León mantienen la alerta debido a brotes en estados vecinos y cercanos, aunque en el estado solo se haya registrado un caso

  • 24
  • Septiembre
    2025

Aunque en Nuevo León solo se ha registrado un caso de sarampión este año, importado de otro estado, las autoridades estatales mantienen la alerta debido a brotes en estados vecinos y cercanos. 

“Seguimos atentos, alertas, porque el sarampión sigue estando presente en nuestro país y en estados cercanos como Coahuila y Tamaulipas. En Tamaulipas se reportan poco más de 10 casos y en Coahuila 50, por lo que sí corremos riesgo”, señaló Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, durante el Nuevo León Informa.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión, con corte al 23 de septiembre de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, los casos acumulados en estados vecinos y cercanos:

  • Tamaulipas: 12
  • San Luis Potosí: 2
  • Coahuila: 55
  • Zacatecas: 21
  • Chihuahua: 4,293

Chihuahua concentra el 92% de los casos a nivel nacional. A nivel federal se han acumulado 4,653 casos y 21 defunciones.

Marroquín señaló que el alto número de casos en Chihuahua se debe a que comunidades alejadas no siempre aceptan la vacunación por sus costumbres, lo que complica el control de la enfermedad.

“Desafortunadamente, el sarampión es una enfermedad altamente transmisible. El estado de Chihuahua ha tenido un número de casos muy superior a lo esperado.

La situación se complica porque en comunidades alejadas, con costumbres propias, la población no acepta fácilmente la vacunación”, dijo.
 
Los grupos de edad más afectados son: 0 a 4 años, 5 a 9 años y 25 a 29 años. Por ello, la Secretaría de Salud enfatiza la importancia de cumplir con el esquema de vacunación.

“Tenemos que cumplir con un esquema de vacunación de una dosis al año y un refuerzo al año y medio. Si por algún motivo no le aplicamos estas dos vacunas a nuestros hijos o le falta una, podemos aplicarla antes de los 10 años de forma consecutiva con intervalo de un mes y si no cuenta con ninguna vacuna y ya tiene más de 10 años, que se acerque que también tenemos una vacuna especial para los jóvenes y para los adultos”, explicó.


