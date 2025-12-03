Cerrar X
Nuevo León

Autoriza Samuel helicóptero de FC para trasladar corazón a CDMX

Samuel García anunció que Nuevo León apoyará el traslado de órganos de un joven fallecido a la Ciudad de México, utilizando un helicóptero de Fuerza Civil

  • 03
  • Diciembre
    2025

El gobernador Samuel García anunció que Nuevo León apoyará el traslado de órganos de un joven que falleció a la Ciudad de México para dar una nueva esperanza de vida a otra persona que lo necesite.

A través de un video en sus redes sociales, el mandatario estatal detalló que para el traslado de los órganos, autorizó el uso de un helicóptero de Fuerza Civil y el bombardero de nubes King Air.

Se trata en específico del corazón de un joven que lamentablemente falleció y su familia decidió donar sus órganos.

El corazón tiene como destino la Ciudad de México, en donde le dará una nueva esperanza de vida a quien lo necesite.

"Desde Nuevo León, siempre extenderemos la mano para ayudar", expresó el gobernador.

Donación de órganos en México está en progreso

En 2025, la donación de órganos en México sigue en progreso, con un Plan Estratégico 2025–2030 lanzado por el CENATRA para fortalecer la donación y los trasplantes a nivel nacional.

El IMSS ha destacado que más de 19 mil personas están en espera de un trasplante, pero ha realizado miles de trasplantes en lo que va del año.

trasplante-organo.jpg


