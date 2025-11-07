Cerrar X
Nuevo León

Auxilio vial de Guadalupe ha apoyado a más de 300 automovilistas

El alcalde Héctor García señaló que este apoyo busca mantener el flujo vehicular y garantizar la seguridad de quienes transitan por las principales avenidas

El programa de auxilio vial implementado por el municipio de Guadalupe ha brindado apoyo a más de 300 automovilistas que se quedaron varados en plena avenida, ayudando a reducir accidentes y congestionamientos viales.

De acuerdo con las autoridades municipales, las unidades encargadas del servicio ofrecen asistencia en casos de fallas mecánicas, falta de gasolina o ponchaduras, además de realizar abanderamientos cuando se registra algún choque menor.

El alcalde Héctor García señaló que este apoyo busca mantener el flujo vehicular y garantizar la seguridad de quienes transitan por las principales avenidas.

Actualmente, tres unidades recorren el municipio de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y se tiene previsto ampliar el número de vehículos en los próximos meses, así como habilitar la solicitud del servicio a través de los números de emergencia municipales.


