Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T103741_760_2c8a09c8f7
Nuevo León

Avanza caso por abuso de autoridad contra joven en Juárez

La víctima continúa hospitalizado tras las agresiones perpetradas por elementos de Fuerza Civil, luego de ser reportado como grave pero estable

  • 19
  • Septiembre
    2025

Autoridades confirmaron en la reunión de seguridad que los cuatro elementos que usaron fuerza excesiva en la detención de un joven de 25 años, en Juárez, que en los próximos días se judicializará la carpeta en la que se incluirá el delito de abuso de autoridad.

Así lo confirmó el fiscal general de justicia, tras el avance de las investigaciones.

“La situación jurídica es que en estos días se judicializa la carpeta, por una cuestión técnica, se van a llevar en la misma carpeta los delitos de abuso de autoridad y de lesiones”, dijo Javier Flores, fiscal general de justicia.

El joven, identificado como Dylan Alexander, continúa hospitalizado y su estado de salud se reporta como delicado.

“El estado de la víctima es estable aún continuando grave”, agregó el fiscal.

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, aseguró que fue la misma institución quien denunció el hecho ante la fiscalía para proceder con una investigación, luego de también ser suspendidos de la policía estatal.

“Fue Fuerza Civil quién presentó la denuncia correspondiente, nosotros hicimos del conocimiento a la fiscalía de este acto que nosotros consideramos como exceso.

Nosotros percibimos una prueba irregular y por eso se denunció”, comentó Escamilla.

Por ahora, los elementos continuarán a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se desarrollan las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.

Los hechos ocurrieron en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez. 

En redes sociales circularon imágenes en las que se observa a Dylan siendo sometido por elementos de Fuerza Civil, tras lo que fue acusado de resistirse a la detención por presunto consumo de sustancias ilícitas en la vía pública.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_8_51_05_PM_e8e745da28
Cateo en puesteros del Centro de Monterrey tras ejecución
EH_UNA_FOTO_5_cab088bfbf
China evacúa a 6,000 por hallazgo de bomba de II Guerra Mundial
whatsapp_image_2025_09_19_at_13_43_26_3_a803db8a49
Reconocen a rescatistas en el Día Nacional de Protección Civil
publicidad

Últimas Noticias

Alegna_Gonzalez_01f868a3bf
Alegna González gana plata en marcha en el Mundial de Atletismo
Hernan_Bermudez_09220d4574
Dan prisión preventiva a Hernán "N"; reserva derecho a declarar
Whats_App_Image_2025_09_19_at_8_51_05_PM_e8e745da28
Cateo en puesteros del Centro de Monterrey tras ejecución
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×