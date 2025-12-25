Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Q9_A3052_320f262bc2
Nuevo León

Avanza en Escobedo modernización de la carretera a Monclova

La intervención abarca 3,200 metros cuadrados, mejorando la superficie para el tránsito de vehículos de carga y particulares

  • 25
  • Diciembre
    2025

La modernización de la carretera a Monclova avanza con la preparación de la zona para la colocación de pavimento hidráulico.

Los trabajos son supervisados por Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento, junto a José Antonio Quiroga y Martiniano Rueda, quienes aseguran que se cuida la movilidad para minimizar afectaciones a los automovilistas.

“Aquí está trabajando el equipo en estos días sin parar. Estamos tratando de causar los menos posibles congestionamientos viales”, señaló Canales.

IMG_1071.JPG

La obra se desarrolla en etapas, garantizando la circulación abierta durante la temporada decembrina. La intervención abarca 3,200 metros cuadrados, mejorando la superficie para el tránsito de vehículos de carga y particulares.

“Estamos en la etapa previa para poder recibir concreto próximamente y abrir a circulación. Recuerden que esto está hecho en etapas para que podamos tener siempre circulación. Para poder tener siempre circulación y siga avanzando la obra”, expresó José Antonio Quiroga.

Esta obra es crucial para la conexión regional y se espera que mejore significativamente la circulación en la zona.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Santa_catarina_saldo_blanco_fa4f8d4cc5
Se registra saldo blanco durante Navidad en Santa Catarina
Whats_App_Image_2025_12_26_at_6_30_54_PM_0c904e6240
Llega a Cineteca NL 'Valor Sentimental', favorita al Globo de Oro
Corte_de_luz_archivo_3ed15e48cd
Advierte CFE por cortes de luz en San Pedro y Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T101449_835_16154d7738
Aprehenden a ex colaborador de García Luna por desvío de recursos
Santa_catarina_saldo_blanco_fa4f8d4cc5
Se registra saldo blanco durante Navidad en Santa Catarina
AP_25344713295082_1adca0138e
Senado aprueba primer presupuesto nacional de Javier Milei
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
importadores_autos_8114f76821
Alertan por alza desmedida en peaje Reynosa-Pharr
publicidad
×