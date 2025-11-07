Avanza Monterrey con retiro de cableado en desuso

El municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, reforzó el programa para retirar el cableado en desuso, esto con el objetivo de mejorar la imagen urbana.

Desde que arrancó esta iniciativa, se han retirado 672,000 metros lineales en diferentes puntos de la ciudad, lo que representa una distancia equivalente a la que existe entre Monterrey y la ciudad de Guanajuato.

Durante un operativo en la colonia Villa las Fuentes, el titular del área, Héctor Salinas, destacó que numerosas colonias han sido atendidas mediante el trabajo conjunto entre el Municipio y las empresas de telecomunicaciones.

Algunas de las colonias que fueron beneficiadas con estas acciones fueron Contry, Canteras, Unidad Modelo, Tecnológico, Brisas y Bernardo Reyes, donde se eliminaron las "telerañas" que se creaban por el exceso de cables y que generaban contaminación visual.

Con estas acciones impulsadas por el alcalde, Adrián de la Garza, se ordena la infraestructura aérea y se optimiza el funcionamiento de la ciudad de Monterrey.

Comentarios