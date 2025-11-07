Cerrar X
CABLES_2_47f9bff573
Nuevo León

Avanza Monterrey con retiro de cableado en desuso

Desde que arrancó esta iniciativa, se han retirado 672,000 metros lineales, distancia equivalente a la que existe entre Monterrey y la ciudad de Guanajuato

  • 07
  • Noviembre
    2025

El municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, reforzó el programa para retirar el cableado en desuso, esto con el objetivo de mejorar la imagen urbana.

Desde que arrancó esta iniciativa, se han retirado 672,000 metros lineales en diferentes puntos de la ciudad, lo que representa una distancia equivalente a la que existe entre Monterrey y la ciudad de Guanajuato.

Durante un operativo en la colonia Villa las Fuentes, el titular del área, Héctor Salinas, destacó que numerosas colonias han sido atendidas mediante el trabajo conjunto entre el Municipio y las empresas de telecomunicaciones.

CABLES 3.jpeg

Algunas de las colonias que fueron beneficiadas con estas acciones fueron Contry, Canteras, Unidad Modelo, Tecnológico, Brisas y Bernardo Reyes, donde se eliminaron las "telerañas" que se creaban por el exceso de cables y que generaban contaminación visual.

Con estas acciones impulsadas por el alcalde, Adrián de la Garza, se ordena la infraestructura aérea y se optimiza el funcionamiento de la ciudad de Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

eththwatn_f22833b79c
Tráiler se incendia tras chocar en carretera Saltillo-Monterrey
INFO_7_UNA_FOTO_18_82ed878714
Anuncia Samuel cierre de más pedreras tras detectar contaminación
sergio_ramos_contrato_060adfe9cb
¿Ya la hizo? Rayados suma cinco años sin perder la última fecha
publicidad

Últimas Noticias

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
wrbhryjn7ty7kj_b42865134e
Avanza construcción del Tramo II de la Carretera Interserrana
AP_25312233047004_076ba3e27e
Senado de EUA busca acuerdo para poner fin al cierre de gobierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×