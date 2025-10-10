Cerrar X
Avanza San Pedro en retiro de ciclovía 'Vía Libre'

Este viernes, en el segundo día de estos trabajos, empleados de Servicios Públicos del Municipio desmontaron las estructuras y señalamientos de los carriles

  • 10
  • Octubre
    2025

El municipio de San Pedro avanzó en el retiro de la polémica ciclovía "Vía Libre", ubicada en la avenida Alfonso Reyes, obra que el exalcalde Miguel Treviño ejecutó en contra de la voluntad de los ciudadanos.

Este viernes, en el segundo día de estos trabajos, empleados de Servicios Públicos del Municipio desmontaron las estructuras y señalamientos de los carriles que la administración municipal anterior habilitó exclusivamente para el desplazamiento de bicicletas. 

La ciclovía "Vía Libre" fue inaugurada en diciembre del 2021, pese a la inconformidad de los residentes de la zona. Esta obra costó cerca de $40 millones de pesos.

En la campaña electoral del 2024, el entonces candidato panista a la alcaldía, Mauricio Fernández, atendió los reclamos de los vecinos y les prometió desmantelarla.

Los colonos le exigían devolver esos carriles a la circulación de vehículos automotores y ampliar las banquetas, con el argumento de que "Vía Libre" nadie la usaba y que sí creaba problemas en la vialidad y tapaba las cocheras.

Fernández Garza falleció el pasado 23 de septiembre, faltando escasos días para cumplir su primer año como presidente municipal en esta nueva etapa, pues anteriormente ya había ocupado el cargo.

Desde meses atrás, había ordenado comenzar el retiro de la "Vía Libre", como parte de un proceso de regeneración de la avenida Alfonso Reyes a lo largo de cerca de 5 kilómetros.

Este viernes, los empleados avanzaron en el trabajo de desmontar los separadores de plástico, los bolardos y boyas que delimitaban ese espacio. Los empleados van retirando, gradualmente, todos esos accesorios o aditamentos que delimitaban el carril exclusivo.


