Avanzan con mesas de trabajo para regular preventas de edificios

“Por lo cual cuando vi la nota, no sólo me preocupé, sino me vi reflejado en la nota por la situación que vivimos y creo que se deja muy vulnerable a los ciudadanos, porque cada vez es más frecuente esta situación fraudulenta, en donde luego no les quieren ni siquiera regresar sus inversiones o se las regresan cuatro o cinco años después sin ningún interés de por medio, por eso necesitamos avanzar, lo voy a platicar con los compañeros de otros grupos legislativos”.