Bebé con síndrome de Down lucha intubada; familia pide ayuda

La pequeña Milena Sofía, una bebé de tan solo tres meses de edad con síndrome de Down, permanece intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de un hospital privado en Cumbres, mientras su familia hace un llamado urgente a la solidaridad para cubrir los crecientes gastos médicos que ya superan el medio millón de pesos.

Milena, quien ha requerido atención hospitalaria constante desde su nacimiento debido a su condición, fue ingresada de emergencia el pasado jueves 13 de noviembre.

En entrevista con El Horizonte, Raúl Cantú contó que intentaron comprarle un seguro posterior a su nacimiento, pero los agentes de seguros le informaron que, debido a las políticas, "los niños con síndrome de Down no son asegurables".

Ahora su condición de salud es grave; la bebé sufrió una broncoaspiración y se desmayó, obligando a sus padres a trasladarla al hospital privado más cercano.

La preocupación de su familia es que Milena está lidiando con una fuerte infección y se teme que la esté afectando un defecto previo en su corazón.

"La infección que le encontraron el domingo está muy fuerte, entonces van a descartar que sí le esté afectando el corazón", explicó Cantú.

Debido a esto, la bebé tuvo que ser sedada y en las próximas horas se espera la valoración de un cardiólogo externo al hospital para realizarle un electrocardiograma, cuyos honorarios se suman al abultado monto hospitalario.

Actualmente, indicó Cantú, la bebé se encuentra con una "sujeción gentil" en manos y pies para evitar que, por un movimiento brusco, pueda arrancarse el tubo de intubación o el catéter.

No aseguran a la bebé por tener síndrome de Down: papá de Milena

La familia se encuentra en una situación económica crítica, ya que Milena no cuenta con seguro médico.

El padre explicó que la única manera de asegurarla era si su madre Connie Anadid Garcia Cavazos hubiera contado con un seguro antes o durante el embarazo.

El año pasado, Cantú dijo que perdió su empleo, por lo que ajustar los gastos para la manutención de su familia le impidió contratar un seguro.

Señaló que intentó asegurar a Milena tras su nacimiento, al confirmarse la sospecha de síndrome de Down.

Sin embargo, agentes de seguros le informaron que, debido a las políticas, "los niños con síndrome de Down no son asegurables".

Cantú informó que la cuenta en el hospital privado de Cumbres, donde está Milena, asciende a $516,000 pesos mexicanos y sigue aumentando.

"Lo que me tiene angustiado es su salud. Solo quiero que la atiendan bien y que hagan todo lo necesario para ayudarla a salir adelante", afirmó el padre, priorizando la salud de su hija.

Piden apoyo para cubrir gastos

Ante la emergencia, la familia ha recurrido a las redes sociales, creando una página para Milena y pidiendo apoyo económico directamente a la cuenta de Raúl Alejandro Cantú González.

Afortunadamente, la respuesta ha sido positiva. La ayuda comenzó con familiares y amigos y ha crecido hasta involucrar a medios, influencers, artistas y políticos.

Milena Sofía permanece en una batalla por su vida. Su familia agradece la difusión y el apoyo para que la pequeña pueda recibir la atención médica que necesita y recuperarse pronto.

Si deseas apoyar a Milena:

Banco: BBVA

Cuenta CLABE: 012180015326185340

Tarjeta

4152 3144 5220 4582

Nombre: Raúl Alejandro Cantú González

