Brindan resultados a tres meses de creación de División Ambiental

La Secretaría de Medio Ambiente brindó detalles sobre los avances registrados por la dependencia mediante el programa de División Ambiental, a tres meses de su creación.

En primera instancia, la directora de la Agencia de la Calidad del Aire, Armandina Valdes, informó que la condición de la calidad del aire se mantiene en aceptable.

Pese a la entrada del frente frío número 12, se informó que la temperatura se incrementará durante esta semana hasta los 32° centígrados.

Por su parte, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero informó que hasta el momento, 86 personas fueron detenidas por cometer presuntos delitos ambientales y asegurado un total de 22 vehículos.

Mientras que en las visitas realizadas en distintos puntos de la entidad, se han recuperado más de 177,000 kilos de basura, de los cuales, 82,301 son considerados como reciclables.

Lozano Caballero detalló que se han realizado alredeedor de 250 visitas de inspección, de las cuales, 150 han sido suspendidas. Mientras que los reportes sobre maltrato ascendieron hasta los 974, siendo el mes de octubre con más casos registrados.

Informó que Protección Civil Nuevo León atendieron más de 200 reportes de incendios, donde el mes de octubre se llevó la mayoría de los reportes. Entre los animales asegurados de maltrato, se reportó que fue un total de 349 ejemplares. Se destacó que 34 animales han sido rescatados en diversas labores.

"Los compañeros de Parque y Vida Silvestre, más de 400 ejemplares de fauna silvestre protegida han sido rescatados en estos tres meses. Decomisados 50 ejemplares de fauna decomisados con labores de inteligencia con los compañeros en conjunto trabajando con Fuerza Civil en venta de fauna a través de redes sociales, venta en alguna avenida, algún mercado y más de 20 inspecciones en áreas naturales protegidas" detalló el secretario.

Sobre el caso del gato que sufrió maltrato en el municipio de Apodaca, Lozano Caballero informó que se tiene una persona detenida en razón a la denuncia presentada por la dependencia.

Además, se informó que se aplicaron 28 suspensiones a negocios por riesgo al medio ambiente, incluido el derrame de químicos o mal procesamiento de la basura.

Entre las más de 600 jornadas de limpieza realizadas en diversas áreas naturales, autoridades en conjunto con voluntarios lograron recolectar 1,049 toneladas de recolección para dar mantenimiento a más de 1,892,640 metros cuadrados pertenencientes a espacios públicos.

Informó que alrededor de 170 querellas han sido presentadas a la Fiscalía Especializada para darle el procesamiento adecuado dependiendo la falta, debido a que algunas de ellas son administrativas.

Por su parte, la Comisión de Agua y Drenaje clausuraron 24 descargas contaminantes a la red de drenaje sanitario y se atendieron más de 26,644 taponamientos de drenaje reportados a través de redes sociales, en los que se han encontrado desde residuos hasta escombro.

La Agencia Estatal de Monitoreo Ambiental destacó que se reportaron 90 días de monitoreo continuo, así como el interés de 892 empresas por mejorar sus procesos para reducir las emisiones. Afirmó que se adquieren equipos de última generación para renovar el programa de monitoreo.

"Estamos trabajando en ese sentido. Esta en marcha la licitación de nuevos equipos para modernizar el sistema. [...] No es que no funcione, estamos adquiriendo equipos de última generación como todo sistema tecnológico tiene que actualizarse." explicó Lozano.

Aseguró que tras realizar el contrato con la empresa, se tardarán alrededor de dos o tres meses para que el equipo sea instalado.

