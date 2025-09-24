Brote de gusano barrenador en NL está controlado: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó la reciente detección de un caso de gusano barrenador en ganado proveniente de Veracruz en el estado de Nuevo León.

La mandataria aseguró que la situación está bajo control y se están evaluando medidas adicionales para su contención.

Sheinbaum explicó que el animal infectado no fue identificado de inmediato porque la larva estaba cerca del arete.

“Fue detectado en el transporte”, señaló la mandataria, quien añadió que de forma inmediata se aplicaron los protocolos correspondientes y se amplió la inspección al resto del cargamento.

Además, descartó la posibilidad de regionalizar la movilización de ganado para impedir el traslado desde el sur hacia el norte, la presidenta reconoció que la medida no sería sencilla.

“No es tan fácil decir se cierra, ya no puede pasar ningún ganado porque tiene relación con la producción de carne”, puntualizó.

"Hasta ahora no ha cambiado, no han cambiado las notificaciones sobre el cambio de condiciones de las autoridades de EUA," afirmó Sheinbaum, refiriéndose al estatus sanitario reconocido por las autoridades estadounidenses y la importancia de mantenerlo para el comercio ganadero.

SENASICA confirma único caso

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informó que el hallazgo se registró en un lote de 100 animales procedentes de Minatitlán, Veracruz, siendo solo uno el afectado por la plaga.

Dicha intervención ocurrió el 21 de septiembre, cuando se logró contener el riesgo de dispersión en la región.

Ese mismo día, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, informó del caso a su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, en cumplimiento con el Plan de Acción Conjunta firmado el 15 de agosto entre ambos países para prevenir enfermedades exóticas en animales.

SENASICA destacó que las larvas fueron detectadas en una fase temprana, lo que impidió que evolucionaran a moscas adultas, reduciendo al mínimo el riesgo de propagación.

Además, el sistema de trampas en la zona norte no ha registrado presencia de moscas del gusano barrenador, por lo que la región se mantiene libre de la plaga.

Cabe destacar que la titular del Poder Ejecutivo federal, adelantó que pronto iniciará actividades la planta de moscas estériles, una herramienta fundamental para el control biológico de la plaga del gusano barrenador.

La liberación de moscas estériles interrumpe el ciclo reproductivo del insecto, contribuyendo a su erradicación.

Por otra parte, Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración con la sanidad animal y el apoyo al sector ganadero, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger la producción pecuaria y la economía de Nuevo León.

