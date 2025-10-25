Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana

Este sábado, la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey amaneció con niveles considerados “buenos”, de acuerdo con el reporte más reciente del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA).

Durante la mañana, estaciones ubicadas en municipios como San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Escobedo y Santa Catarina registraron color verde, lo que indica que el aire es saludable y no representa riesgo para la población.

En contraste, el municipio de García se mantuvo en color amarillo, correspondiente al nivel moderado.

No obstante, las autoridades ambientales recomendaron mantenerse atentos al comportamiento del aire durante el resto del día, ya que el aumento de la temperatura o la disminución del viento podrían provocar nuevamente concentraciones de partículas PM2.5 y ozono.

Nuevo León cuenta con una División Ambiental

En agosto, el gobierno estatal oficializó la creación de la nueva Secretaría de Medio Ambiente, que agrupa a 10 dependencias, incluyendo Protección Civil, la Nueva Fuerza Civil, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, la Agencia de la Calidad del Aire, Parques y Vida Silvestre, el Instituto de Movilidad, Agua y Drenaje de Monterrey, SIMEPRODE y FIDEURB.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó que estos organismos cuentan con mil elementos y más de 200 vehículos dedicados a proteger el medio ambiente, desde la reforestación hasta la sanción de delitos ambientales.

Asimsimo, Raúl Lozano Caballero, Secretario del Medio Ambiente, explicó que la División Ambiental opera bajo cinco ejes: aire puro, suelo sin contaminantes, agua limpia, protección animal y biodiversidad.

Cada eje contempla indicadores específicos, con el objetivo de monitorear de manera eficiente los avances y resultados de la nueva estrategia ambiental.

Comentarios