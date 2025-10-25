Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Nuevo León

Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana

Este sábado, la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey amaneció con niveles considerados 'buenos', de acuerdo con el reporte de SIMA

  • 25
  • Octubre
    2025

Este sábado, la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey amaneció con niveles considerados “buenos”, de acuerdo con el reporte más reciente del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA).

Durante la mañana, estaciones ubicadas en municipios como San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Escobedo y Santa Catarina registraron color verde, lo que indica que el aire es saludable y no representa riesgo para la población.

En contraste, el municipio de García se mantuvo en color amarillo, correspondiente al nivel moderado.

rgw.JPG

No obstante, las autoridades ambientales recomendaron mantenerse atentos al comportamiento del aire durante el resto del día, ya que el aumento de la temperatura o la disminución del viento podrían provocar nuevamente concentraciones de partículas PM2.5 y ozono.

Nuevo León cuenta con una División Ambiental

En agosto, el gobierno estatal oficializó la creación de la nueva Secretaría de Medio Ambiente, que agrupa a 10 dependencias, incluyendo Protección Civil, la Nueva Fuerza Civil, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, la Agencia de la Calidad del Aire, Parques y Vida Silvestre, el Instituto de Movilidad, Agua y Drenaje de Monterrey, SIMEPRODE y FIDEURB.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó que estos organismos cuentan con mil elementos y más de 200 vehículos dedicados a proteger el medio ambiente, desde la reforestación hasta la sanción de delitos ambientales.

Asimsimo, Raúl Lozano Caballero, Secretario del Medio Ambiente, explicó que la División Ambiental opera bajo cinco ejes: aire puro, suelo sin contaminantes, agua limpia, protección animal y biodiversidad. 

Cada eje contempla indicadores específicos, con el objetivo de monitorear de manera eficiente los avances y resultados de la nueva estrategia ambiental.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Fotos_ayuda_4_f9a11e1918
Apoya Igualdad e Inclusión a familias afectadas por incendios
image00001_1f8e2218d6
Samuel y Mariana inauguran mercado para emprendedoras locales
wregdvrg_4f52ddc63f
Aseguran más de 14 mil autopartes en negocio de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

G4_J9hno_XUAABE_q_68ceb775a0
¡Con frío al Clásico! Cruz Azul derrota por 2-0 a Rayados
Huracan_Melissa_108e12b050
Melissa se convierte en huracán de categoría 3
ine_c408a82588
INE desmiente haber sufrido hackeo de su sistema
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
UANL_12_9a8816e0b3
Logo de regio llega a Coldplay y al jersey del Barcelona
publicidad
×