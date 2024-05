Busca MC retirar delito de calumnia del Código Penal

"Esto no se trata de mí, esto va más allá de mi candidatura, se trata de defender un derecho fundamental que tenemos como personas: nuestra libertad de expresión. La denuncia penal que hizo Mauricio Fernández en mi contra nos debe preocupar, no solo a mí, sino a todos, es increíble que los tiempos que vivimos no se pueda cuestionar a quienes ejercen o ejercieron una función pública", cuestionó