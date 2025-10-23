Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T100449_224_7cc1bcb38d
Nuevo León

Busca PJNL 37% más para nuevo palacio y digitalización

Se busca integrar la IA para ayudar con las sentencias sin quitar puestos de trabajo, para obtener información de manera rápida

  • 23
  • Octubre
    2025

El Poder Judicial en Nuevo León (PJNL) busca un 37% más de presupuesto en el 2026 principalmente para la digitalización de servicios y la creación de un nuevo Palacio de Justicia en el municipio de San Pedro.

Laura Perla Córdova, magistrada presidenta del Poder Judicial indicó que actualmente los ciudadanos sienten que la justicia no existe, por la tardanza en llegar, por lo cual necesitan este aumento para hacer las mejoras en infraestructura y también para la contratación de mas personal.

“Nuestro presupuesto es un presupuesto que estamos presentando de una manera muy responsable estamos pensando en el beneficio de las y los ciudadanos de Nuevo León, es un presupuesto pensado en ellos y no para el beneficio del interior.

“Estamos buscando la creación de centros de convivencia, módulos judiciales, estamos pensando en hacer mucho más ágiles los procedimientos y estamos pensando en crear un Palacio de Justicia nuevo en el municipio de San Pedro, crear mas salas de audiencia, es muy importante, entonces el presupuesto está pensado únicamente en la ciudadanía”, dijo Laura Perla Cordova.

En total el Poder Judicial de Nuevo León (PJNL) busca $4,809 millones 758,166 pesos, lo que representa un aumento del 37% en comparación con lo que se aprobó en el 2025 que fue $3,693 millones 365,007 pesos.

En cuanto al tema de digitalización, el Poder Judicial Local busca integrar la inteligencia artificial para ayudar con las sentencias sin quitar puestos de trabajo que actualmente son ocupados por personas físicas.

“Nos va a ayudar a agilizar, hoy con la inteligencia artificial podemos tener información muy rápida hacer documentos muy rápidos.

“Y lo que estamos buscando en el Poder Judicial es que a través de los proyectos de la modernización digital y el uso de estas tecnologías hagamos sentencias más rápidas para hacer acuerdos, notificaciones y que el ciudadano no tenga que esperar plazos muy largos”, agregó Cordova.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_aumento_sueldos_3b11c7e118
Salarios en Nuevo León aumentan un 7% en septiembre
finanzas_vuelos_3437836474
‘Agarran vuelo’ precios en transporte aéreo pese a baja inflación
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_52_13_AM_64f9f4804a
El Clásico es para Osos de FIME: vence a Elefantes de FACPYA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_23_at_5_59_10_PM_d1a895565a
Piden controlar llantas en desuso para evitar dengue
Whats_App_Image_2025_10_23_at_2_19_46_PM_9873d1438a
Vecinos denuncian contaminación en la Laguna La Escondida
Whats_App_Image_2025_10_23_at_9_25_02_PM_3_868e531bcd
'Bosques Ciudadanos' se acerca al millón de árboles plantados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
publicidad
×