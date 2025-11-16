Busca Protección Civil de San Pedro ser la mejor de NL

El municipio de San Pedro ha puesto en marcha un ambicioso plan de capacitación y profesionalización con el objetivo de convertir a su corporación de Protección Civil en la mejor y más preparada de Nuevo León.

Esta iniciativa fue destacada en el marco de la renovación y toma de protesta del Consejo Municipal de Protección Civil, un evento encabezado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán y la secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla.

El alcalde subrayó la importancia de la preparación y la coordinación para garantizar la seguridad de las familias sampetrinas.

“Tenemos que estar preparados y San Pedro, pues, no es la excepción. Los funcionarios que abarcan esta mesa pedirles igual el mismo compromiso para la ciudadanía”, expresó el edil, quien también agradeció el constante apoyo de Protección Civil Estatal.

El director de Protección Civil, Gilberto Almaguer, detalló la estrategia de profesionalización de la corporación, enfocada en elevar el nivel técnico y educativo de sus integrantes.

Una de estas acciones es la preparación especializada de más de 60 elementos que han recibido capacitación en diversos tipos de rescates.

También formación académica, actualmente, cinco elementos cursan la Licenciatura de Protección Civil en la Escuela Nacional del Estado de Chiapas.

Próximamente se incorporarán 4 más, sumando un total de cerca de 10 futuros licenciados en la dependencia.

Almaguer enfatizó que esta inversión en formación busca asegurar una capacidad de respuesta de primer nivel para la ciudadanía.

La actualización del Consejo, informó el municipio, se realizó siguiendo el marco institucional, lo que permitió a sus integrantes acordar reforzar la coordinación entre las distintas áreas y con corporaciones estatales para atender contingencias de manera oportuna y consolidar una sólida cultura de prevención.

Con la instalación formal de este nuevo consejo, el municipio reafirmó su compromiso de seguir construyendo un San Pedro seguro y preparado.

