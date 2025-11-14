Cerrar X
Nuevo León

Busca Waldo reformar censos para asegurar más recursos federales

Afirmó que el Estado vive una situación particular debido a su acelerado crecimiento demográfico, por lo que considera que son víctimas de su propio 'éxito'

  • 14
  • Noviembre
    2025

El senador de la República, Waldo Fernández, afirmó que el déficit en los recursos federales que recibe Nuevo León tiene su origen en el periodo con el que se realizan los censos de población en el país, lo que , asegura, provoca un desajuste entre el crecimiento real del estado y los fondos que le corresponden.

Por tanto, Fernández anunció que presentará una iniciativa en el Senado para que los censos poblacionales se lleven a cabo cada cinco años, en lugar de cada diez.

“Es primero modificar los censos poblacionales para que sean cada cinco años; segundo, creo que tenemos que modificar la Ley de Disciplina Financiera”, señaló durante un encuentro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Nuevo León con diputados federales y senadores de Morena, así como alcaldes metropolitanos.

Y es que además, explicó que este desfase no solo afecta las finanzas estatales, sino que también impacta directamente en la capacidad de Nuevo León para desarrollar infraestructura.

“Nuevo León tiene un déficit de infraestructura aproximado de 12 mil millones de pesos al año. El estado necesita esos 12 mil millones para obras como segundos pisos, vialidades, presas, etcétera, para poder abastecer su crecimiento. En el ámbito local, la solución está ahí”, precisó.

El senador indicó que Nuevo León vive una situación particular debido a su acelerado crecimiento demográfico.

“Somos víctimas de nuestro propio éxito”, afirmó.

Recordó que el estado cuenta con seis de los diez municipios con mayor ultracrecimiento del país, lo que genera que la población aumente mucho más rápido que lo que reflejan los censos.

“Si haces un censo en 1990 y en 1991 llegan 60 mil personas a vivir a esos municipios, y en 1992 otras 60 mil, llegas al siguiente censo con un déficit de población no registrada. Entonces tienes la necesidad de cubrir servicios, pero el presupuesto se asigna con base en la población de 1990. Por eso planteamos esta reforma para reducir los intervalos censales a cinco años”, explicó.

La propuesta será presentada en las próximas semanas.


