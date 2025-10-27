Cerrar X
Nuevo León

Buscan diputados reunirse con Tesorero para presupuesto 2026

Los diputados pidieron reunirse con Carlos Garza y así conocer y discutir la propuesta del Paquete Fiscal 2026 antes de que se presente ante el Legislativo

  • 27
  • Octubre
    2025

Los diputados en el Congreso del Estado pidieron al tesorero del Estado, Carlos Garza, para poder conocer y discutir la propuesta del Paquete Fiscal 2026 antes de que se presente ante el Poder Legislativo.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, comentó que una reunión previa ayudaría a trabajar de manera más rápida el tema, para poder revisar la capacidad presupuestaria y la deuda que contemplan. 

“Nosotros estamos dispuestos a reunirnos; creo que es el primer paso oficial que se tiene que realizar. Estaremos en diálogo con el tesorero; me imagino que la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada Lorena, debe tener mayor comunicación". 

“Esperemos que el día de mañana nos manifieste los días para reunirnos, pero creo que lo más importante es que ya se están haciendo mesas de trabajo con diferentes organismos para que hagan su solicitud de necesidades para el 2026; ojalá y llegue el presupuesto en tiempo y forma y tener un diálogo con el Estado”, dijo Carlos de la Fuente. 

Así mismo, el diputado coordinador del PRI, Heriberto Treviño, apoyó que se abra el diálogo en el tema presupuestal para mantener la certeza financiera. 

“Es pertinente que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, nos convoque a reuniones para ir confeccionando el Presupuesto 2026 y poder desahogarlo a tiempo, en diciembre, a diferencia de lo que pasó este año, que lo aprobamos en pleno febrero".

“El 2026 traerá grandes desafíos y es imperante que Nuevo León inicie con el pie derecho. En el Congreso y, particularmente, las Diputadas y los Diputados priistas estamos en la mejor disposición de trabajar en un presupuesto equilibrado, viable, responsable, sensible, municipalista y con visión social”, agregó Heriberto Treviño. 

El Paquete Fiscal del 2026 se debe presentar ante el Congreso del Estado por parte del Poder Ejecutivo antes del 20 de noviembre, indica la constitución local.


Comentarios

