Nuevo León

Buscan hasta 12 años de prisión por maltrato animal

Miguel Lechuga busca, mediante una reforma al Código Penal, que la pena sea de hasta 6 años por maltrato animal y 12 por causar la muerte de la mascota

  • 17
  • Septiembre
    2025

El diputado del PAN, Miguel Lechuga, busca que las penas por maltrato animal aumenten hasta 12 años en casos que impliquen la muerte de animales por descuido intencionado o negligencia de cuidados. 

A través de una iniciativa de reforma al Código Penal, buscan que la pena sea de hasta 6 años por maltrato animal y, en dado caso que se ocasione la muerte de la mascota, se aumentaría hasta 12 años de cárcel.

“Es una modificación al Código Penal aumentar hasta 6 años de prisión por maltrato y 12 años por ocasionar la muerte para los servidores públicos que realicen el maltrato o ocasionen la muerte; es el doble, o sea, 12 años y 24 años. 

“Esto es muy importante porque así le daremos un mensaje a los Gobiernos de que con los perritos y gatitos y seres sintientes no se van a meter, que hay ciudadanos que los vamos a defender”, dijo el diputado Miguel Lechuga. 

Así mismo, pidió que existan expedientes digitales para que haya más transparencia sobre cuáles son los animales que entran y salen de los Centros de Bienestar Animal. 

Una iniciativa similar fue presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Mario Salinas, en donde pidió elevar las penas por maltrato animal hasta 5 años y multas más altas en casos graves, especialmente cuando haya muertes de animales de por medio.


